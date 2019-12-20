Звезда «Великолепного века» Узерли пожаловалась на ухудшение зрения

Звезда &#171;Великолепного века&#187; Узерли пожаловалась на ухудшение зрения
Фото: Instagram @meryemuzerlimeryem

Актрисе приходится носить очки, чтобы видеть.

Об этом стало известно 20 декабря. Турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли опубликовала новый снимок в Instagram-аккаунте и заставила волноваться пользователей. Оказывается, зрение звезды начало ухудшаться – на женщине надеты очки с круглой оправой. Актриса отметила, что «четкое видение происходящего дает уверенность в своих силах».

Фанаты расстроены, что у Узерли есть проблемы, но подчеркнули, что ей к лицу аксессуар. Они очарованы красотой актрисы.

«Мне очень нравится новый имидж Мерьем — моложе и утонченнее!»,

— пишет один из комментаторов.

Напоминаем, что Узерли снималась в популярном сериале «Великолепный век» в роли Хюррем-Султан. Также она известна по роли в «Королеве ночи».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актриса Екатерина Дурова скончалась после продолжительной болезни. Артистке было 60 лет. Пока что родственники не рассказывают подробности.

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