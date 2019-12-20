Рэпер, оскорбивший Гагарину на «Голосе», извинился

Рэпер, оскорбивший Гагарину на &#171;Голосе&#187;, извинился
Фото: https://www.instagram.com/gagara1987/

Молодой человек пришел на концерт певицы и подарил ей цветы.

Об этом стало известно 20 декабря. Обо всем 17-летний Арсений Курчанин рассказал «Комсомольской правде». Рэпер объяснил, почему решил насыпать Полине Гагариной семечек, назвав ее «малая», во время своего выступления на «Голосе». Он отметил, что хотел придумать особенную «фишечку», чтобы его запомнили. Сергей Шнуров предложил купить семечек и преподнести их певицы – эта идея рэперу показалась интересной. Он подчеркнул, что «Голос» – это шоу и предложение погрызть семечек – тоже.

Курчанин заверил, что не хотел никого обижать, но извинился, потому что Гагарина расстроилась. Он встретил ее после концерта в Кремле, пообщался с ней и даже преподнес цветы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров поскандалил с Гагариной в эфире шоу «Голос». Он остался недоволен выбором песни для подопечной певицы.

голос полина гагарина
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