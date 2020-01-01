В 2019 году россияне чаще всего искали «Игру престолов»

Подводя итоги, Google поделился статистикой запросов и сформировал топ-5 самых искомых сериалов.

Первое место заняла «Игра престолов», так как в 2019 году вышел долгожданный последний сезон. Многие остались им недовольны, поэтому среди популярнейших запросов – петиция, при помощи которой фанаты хотели добиться пересъемки финала. Правда, ничего у них не вышло.

На втором месте оказался «Чернобыль», созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. Его премьера состоялась 6 мая – сериал сразу же завоевал тысячи поклонников.

Тройку лидеров замыкает сериал «Ветреный» – турецкий сериал о любви, первый эпизод которого показали 15 марта. Россияне являются большими поклонниками подобных сериалов – чего стоит популярность «Великолепного века».

На четвертом месте также оказался турецкий сериал под названием «Султан моего сердца», а на пятом – «Жестокий Стамбул».

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