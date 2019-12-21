У автоледи из Гатчины похитили Lexus за 3,5 миллиона

Машины была выпущена с конвейера в этом году. Фото: pixabay

Машины была выпущена с конвейера в этом году. Фото: pixabay

В Гатчине неизвестный оставил местную жительницу без машины. У автоледи похитили иномарку за 3,5 млн рублей.

По словам заявительницы, Lexus могли украсть в ночь на пятницу, 20 декабря. Машина была припаркована рядом с одним из домов на улице Изотова в Гатчине.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту кражи было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов начали розыск злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о двух злоумышленниках которые напали на петербургского водителя. Мужчины сели в такси с ножом и веревкой.