На Заневском двое с веревкой и ножом оставили таксиста без денег, телефонов и с проколотыми колесами

На Заневском двое с веревкой и ножом оставили таксиста без денег, телефонов и с проколотыми колесами
Неизвестный угрожали таксисту. Фото: pixabay

В Петербурге двое жителей с веревкой и ножом напали на таксиста. Они отобрали у водителя банковскую карту и два мобильных телефона.

Преступный инцидент произошел в пятницу, 20 декабря, около 22:40 у дома 11 корпус 2 по Заневскому проспекту. В отдел полиции обратился 37-летний мужчина. По словам заявителя, в служебный автомобиль марки Volkswagen сели двое. Тот, что сел назад, накинул ему на шею веревку, когда второй начал угрожать ножом. Злоумышленник похитил карту и телефоны.

На этом неизвестные не остановились. У дома №169 по проспекту Ветеранов один из пассажиров вытащил из замка зажигания ключи, а после они прокололи три колеса и скрылись.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пенсионерке которая впустила в дом лже-коммунальщика. Неизвестный ударил пенсионерку и оставил ее без денег.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб такси
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