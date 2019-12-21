Злоумышленник под видом коммунальщика похитил полмиллиона из квартиры пенсионерки на Наставников

Злоумышленник под видом коммунальщика похитил полмиллиона из квартиры пенсионерки на Наставников
Пенсионерку госпитализировали. Фото: pixabay

В Красногвардейском районе неизвестный похитил у пожилой петербурженки полмиллиона рублей.

Все произошло в пятницу, 20 декабря, в одной из квартир дома 45 по проспекту Наставников. Соседи пенсионерки услышали, что у нее с самого утра была включена горяча вода. Заподозрив неладное, они решили проведать бабушку. Они открыли дверь запасными ключами и обнаружили 63-летнюю женщину. Позже ее госпитализировали.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что в квартиру жительницы позвонил неизвестный и представился работником коммунальных служб. Неизвестный вошел в квартиру, после чего ударил пенсионерку и похитил деньги.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту произошедшего проводится проверка. Стражи порядка устанавливают все детали произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации женщины. Ее увезли в тяжелом состоянии после избиений супругом.

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