Полиция разыскивает петербуржца, избившего супругу до тяжелого состояния на улице Турку

Полиция разыскивает петербуржца, избившего супругу до тяжелого состояния на улице Турку
Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Невском районе Петербурга женщину увезли на «скорой» в тяжелом состоянии после избиений супругом.

Все произошло в пятницу, 19 декабря, около 19 часов в доме 37/27 по Загребскому бульвару. 29-летнюю женщину госпитализировали с закрытой травмой живота и повреждением внутренних органов. Пострадавшая является гражданкой одной из среднеазиатских республик.

По предварительным данным, накануне госпитализации женщину избил 26-летний муж в одной из квартир 11 дома по улице Турку.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники правопорядка приняли меры к розыску указанного лица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о домушнике, который вынес из квартиры петербурженки ювелирные украшения. Заявительница оценила похищенные ювелирные изделия в 200 тыс. рублей.

госпитализация ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб
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