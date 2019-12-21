Домушник вскрыл сейф и вынес украшения на 200 тысяч из квартиры на Нахимова

Домушник вскрыл сейф и вынес украшения на 200 тысяч из квартиры на Нахимова
Мужчина вынес из дома ювелирные украшения. Фото: pixabay

В Василеостровском районе Петербурга неизвестный обчистил квартиру. Злоумышленник похитил ювелирные украшения на крупную сумму.

Обо всем стало известно 20 декабря, в пятницу. В отдел полиции обратилась 56-летняя женщина. По ее словам, неизвестный пробрался в квартиру в доме №3 по улице Нахимова в период с 13 по 20 декабря. Она обнаружила у себя дома вскрытый железный ящик, откуда пропали украшения.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, причиненный ущерб женщина оценила в 200 тыс. рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Полицейские начали розыск злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о каршеринге, который снес ограждение. Очевидцы увидели арендованный автомобиль на улице Грибоедова.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти кража розыск
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Домушник вскрыл сейф и вынес украшения на 200 тысяч из квартиры на Нахимова