Каршеринг не вписался в поворот и проломил ограду на Грибоедова

В Петербурге на улице Грибоедова произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель за рулем арендованного авто снес ограду.

Все произошло сегодня утром, 21 декабря. По словам очевидцев, водитель не смог удержаться на проезжей части при прохождении поворота.

«Переоценил свой навык вождения и проломил забор», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сведения о состоянии водителя пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с грузовиком. Водитель едва не оказался в Фонтанке, машину спасло ограждение.