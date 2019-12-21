Грузовик почти вылетел в Фонтанку, помешало ограждение

Грузовик почти вылетел в Фонтанку, помешало ограждение
У машины серьезно повреждена передняя часть. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Северной столицы грузовик марки Ford Transit едва не оказался в водах Фонтанки. От заплыва по реке его спасло ограждение.

Все произошло сегодня утром, 21 декабря, в районе Пантелеймоновского моста. На опубликованных фотографиях видно, что у машины сильно пострадала передняя часть.

В комментариях к записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» пользователи предположили, что водитель уснул за рулем.

Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о трагическом ДТП на трассе «Скандинавия». К месту происшествия прибыли 27 спасателей.

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