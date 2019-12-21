К массовому ДТП на «Скандинавии» с грузовиком и разбитыми легковушками прибыли 27 спасателей

К массовому ДТП на &#171;Скандинавии&#187; с грузовиком и разбитыми легковушками прибыли 27 спасателей
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Ленобласти на трассе «Скандинавия» произошло трагическое ДТП с участием 7 автомобилей. Около 6 часов утра грузовик влетел в стоящие на светофоре легковушки. К месту происшествия прибыли спасатели и следователи.

Все произошло сегодня утром, 19 декабря, на 142 километре трассы Скандинавия. В 6:05 к месту аварии примчались 27 пожарных на 7 спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по области, легковушки стояли на неисправном светофоре, когда в них врезался большегруз. После этого машины загорелись.

По предварительным данным есть пострадавшие. На месте ДТП работает Следственный комитет РФ. К 06:26 пожар ликвидировали. Площадь возгорания составила 20 «квадратов».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о двух погибших в результате произошедшего.

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