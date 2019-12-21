Грузовик размножил 6 легковушек у границы с Финляндией. Есть погибшие

На «Скандинавии» произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли люди. Участниками аварии стали семь автомобилей.

Трагическое столкновение произошло сегодня утром, 21 декабря. Как сообщили УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, грузовик DAF с полуприцепом налетел на шесть легковых автомобилей. Машины стояли на светофоре перед дорожными работами.

В результате произошедшего погибли два человека — водители легковушек. Еще один человек, женщина, была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время федеральная трасса перекрыта. Автомобилистам предлагают объезжать по дорогам Выборг – Святогорск и Выборг – Смирново.

Фотографии с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, на участке сгорели 3 авто.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о лежащем на проезжей части пешеходе. Очевидцы предположили, что мужчина прилег после хорошей «гулянки».