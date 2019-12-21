Лежащий на дороге пешеход вызвал бурные дискуссии петербуржцев

Лежащий на дороге пешеход вызвал бурные дискуссии петербуржцев
Водители сфотографировали лежащего пешехода. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Жителей Петербурга удивил лежащий прямо на дороге мужчина. Его заметили на юго-западе города. Данная ситуация привела к неожиданно бурной дискуссии. Запись с фотографией лежащего пешехода появилась в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте» накануне вечером, 20 декабря. Геолокация фото — проспект Стачек.

«Кто потерял товарища? С пятницей, юго-запад!». – написал автор записи.

В комментариях к посту развернулась дискуссия. Жители обвинили свидетелей происходящего в равнодушии и отметили, что человек может быть не пьян.

«Важно снять и поржать, может, его сбили, а если нет — так переедут. Остановиться и помочь с дороги свалить не судьба?», — возмутился пользователь соцсети.

Некоторые из комментаторов даже сочли, что помогать – себе дороже. Такое мнение они объяснили тем, что пьяный человек сам виноват, что довел себя до такого состояния, а также может быть агрессивен

Автор поста не обозначил, проверил ли он состояние лежащего мужчины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что жители Северной столицы, застрявшие в пробке на ЗСД, которая собралась накануне вечером, предложили установить на участке туалеты.

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Лежащий на дороге пешеход вызвал бурные дискуссии петербуржцев
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