Лежащий на дороге пешеход вызвал бурные дискуссии петербуржцев

Жителей Петербурга удивил лежащий прямо на дороге мужчина. Его заметили на юго-западе города. Данная ситуация привела к неожиданно бурной дискуссии. Запись с фотографией лежащего пешехода появилась в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте» накануне вечером, 20 декабря. Геолокация фото — проспект Стачек.

«Кто потерял товарища? С пятницей, юго-запад!». – написал автор записи.

В комментариях к посту развернулась дискуссия. Жители обвинили свидетелей происходящего в равнодушии и отметили, что человек может быть не пьян.

«Важно снять и поржать, может, его сбили, а если нет — так переедут. Остановиться и помочь с дороги свалить не судьба?», — возмутился пользователь соцсети.

Некоторые из комментаторов даже сочли, что помогать – себе дороже. Такое мнение они объяснили тем, что пьяный человек сам виноват, что довел себя до такого состояния, а также может быть агрессивен

Автор поста не обозначил, проверил ли он состояние лежащего мужчины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что жители Северной столицы, застрявшие в пробке на ЗСД, которая собралась накануне вечером, предложили установить на участке туалеты.