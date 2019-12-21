В Гатчине невоспитанная гостья прихватила почти полмиллиона после визита к пенсионерке

В Гатчинском районе Ленобласти гостья, уходя из квартиры пенсионерки, прихватила почти полмиллиона рублей.

Все произошло в четверг, 19 декабря, в доме №34 поселка Новый Свет. В отдел полиции обратилась 54-летняя женщина. По словам заявительницы, в ее отсутствие в квартире ее 82-летняя мать пригласила в гости неизвестную женщину. На следующий день родственники обнаружили пропажу крупной суммы денег.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, заявительница рассказала, что 433 тыс. рублей были вытащены из комода.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об еще одном преступном инциденте в Гатчинском районе. Неизвестный оставил местную жительницу без дорогостоящей иномарки.