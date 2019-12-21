Эндокринолог посоветовала способ избавления от жира на животе

Она убеждена, что медленный метаболизм не может помешать в борьбе.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Обо всем сообщает издание Focus. Врач-эндокринолог из США Элизабет Лоуден рассказала, как можно избавиться от жира на животе. Она отметила, что у некоторых людей замедленный метаболизм. Из-за этого человек может чувствовать упадок сил, сонливость, головную боль, а также быстро полнеть.

Для того, чтобы его ускорить, нужно тратить больше калорий, чем употребляешь. Человеку, желающему похудеть, стоит употреблять больше белка и полезных жиров. Но не стоит переусердствовать.

Также врач напомнила, что эффект будет виден не сразу, но надо набраться терпения и все будет.

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