Эндокринолог посоветовала способ избавления от жира на животе

Эндокринолог посоветовала способ избавления от жира на животе
Фото: pixabay

Она убеждена, что медленный метаболизм не может помешать в борьбе.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Обо всем сообщает издание Focus. Врач-эндокринолог из США Элизабет Лоуден рассказала, как можно избавиться от жира на животе. Она отметила, что у некоторых людей замедленный метаболизм. Из-за этого человек может чувствовать упадок сил, сонливость, головную боль, а также быстро полнеть.

Для того, чтобы его ускорить, нужно тратить больше калорий, чем употребляешь. Человеку, желающему похудеть, стоит употреблять больше белка и полезных жиров. Но не стоит переусердствовать.

Также врач напомнила, что эффект будет виден не сразу, но надо набраться терпения и все будет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лолита удивила поклонников резким похудением. Лолита Милявская предстала перед публикой в коротком облегающем красном платье, которое подчеркивало значительно изменившиеся талию и ноги 56-летней певицы.

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