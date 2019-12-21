На Глинки ДТП затрудняет проезд

На Глинки ДТП затрудняет проезд
Фото: скриншот из сообщества "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Петербуржцам советуют объезжать место инцидента, чтобы не ожидать долго в очереди.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Обо всем сообщает очевидец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось вечером на улице Глинки – там столкнулись два легковых автомобиля по непонятной причине. В результате машины перегородили проезд, так что водителям стоит объезжать место происшествия.

Петербуржцы пишут, что пробки нет, но информация полезная. Также они удивляются огромному количеству аварий в последнее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Новочеркасском после массовой аварии автомобиль врезался в аптеку. Информация о пострадавших не поступала, но автомобили выглядят помято. Подробности аварии предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

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