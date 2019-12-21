На Новочеркасском после массовой аварии автомобиль врезался в аптеку

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

Все случилось сегодня вечером, 21 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что массовая авария произошла на Новочеркасском проспекте недалеко от дома номер 40. Виновником инцидента стал водитель «Хендай», который несся по дороге с огромной скоростью и влетел в два автомобиля. Один из них после этого врезался в аптеку, а другой отлетел в сторону другого транспортного средства.

Информация о пострадавших не поступала, но автомобили выглядят помято. Подробности аварии предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

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