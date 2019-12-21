В Парголово обнаружили бездыханное тело пенсионерки

Пока что никаких подробностей инцидента не разглашается. Труп все еще лежит на асфальте.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Обо всем сообщают Невские Новости, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Все случилось на улице Николая Рубцова недалеко от дома номер 12, корпус 1. Тело пенсионерки лежит на асфальте – судя по всему, женщина упала с большой высоты, получила серьезные травмы и скончалась.

Труп до сих пор находится на месте происшествия. Полицейским предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Тамбасова под окнами дома нашли покалеченную женщину. Она, по предварительным данным, получила травмы после падения с третьего этажа. Свидетели считают, что перед инцидентом женщина выпила