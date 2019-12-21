В Парголово обнаружили бездыханное тело пенсионерки

В Парголово обнаружили бездыханное тело пенсионерки
Фото: Baltphoto

Пока что никаких подробностей инцидента не разглашается. Труп все еще лежит на асфальте.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Обо всем сообщают Невские Новости, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Все случилось на улице Николая Рубцова недалеко от дома номер 12, корпус 1. Тело пенсионерки лежит на асфальте – судя по всему, женщина упала с большой высоты, получила серьезные травмы и скончалась.

Труп до сих пор находится на месте происшествия. Полицейским предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Тамбасова под окнами дома нашли покалеченную женщину. Она, по предварительным данным, получила травмы после падения с третьего этажа. Свидетели считают, что перед инцидентом женщина выпила

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