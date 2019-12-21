На Тамбасова под окнами дома нашли покалеченную женщину

Ее травмы говорят о падении с высоты.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что на улице Тамбасова под окнами дома лежит женщина 35 лет. Она, по предварительным данным, получила травмы после падения с третьего этажа. Свидетели считают, что перед инцидентом женщина выпила. На место прибыла реанимация и сотрудники правоохранительных органов.

Женщина жива, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школьница пыталась записать видео и упала с большой высоты. Сотрудники правоохранительных органов убеждены, что причиной смерти стала случайность. Девочка отличалась своей жизнерадостностью.