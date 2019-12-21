Дубовицкая о женившемся Петросяне: «Пора на небо»

Дубовицкая о женившемся Петросяне: &#171;Пора на небо&#187;
Фотография свадебного букета появилась на страничке помощницы Петросяна. Фото: instagram.com

Она не понимает, как молодая женщина могла решиться на такой брак.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Обо всем ведущая и руководитель юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая рассказала в эфире телеканала НТВ. Ее спросили, как она относится к бракам, в которых между супругами большая разница в возрасте. Гостья решила, что речь идет о Петросяне, который женился на 30-летней помощнице. Она заявила, что «жалеет таких девушек», но с юмориста взять нечего – ему уже, мол, «пора на небо».

При этом она намекнула, что у некоторых все складывается неплохо – например, у Максима Галкина. Дубовицкая также считает, что бывшей супруге Петросяне даже легче оттого, что он нашел свою любовь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что молодая жена Петросяна решилась родить ему сына. Татьяна уже подписалась в социальных сетях на различные аккаунты, которые посвящены воспитанию детей и покупкам одежды для малышей через Сеть.

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