Дубовицкая о женившемся Петросяне: «Пора на небо»

Она не понимает, как молодая женщина могла решиться на такой брак.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Обо всем ведущая и руководитель юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая рассказала в эфире телеканала НТВ. Ее спросили, как она относится к бракам, в которых между супругами большая разница в возрасте. Гостья решила, что речь идет о Петросяне, который женился на 30-летней помощнице. Она заявила, что «жалеет таких девушек», но с юмориста взять нечего – ему уже, мол, «пора на небо».

При этом она намекнула, что у некоторых все складывается неплохо – например, у Максима Галкина. Дубовицкая также считает, что бывшей супруге Петросяне даже легче оттого, что он нашел свою любовь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что молодая жена Петросяна решилась родить ему сына. Татьяна уже подписалась в социальных сетях на различные аккаунты, которые посвящены воспитанию детей и покупкам одежды для малышей через Сеть.