В Петербурге злоумышленник пытался пронести мимо кассы алкоголя на 10 тыс.

Мужчину удалось задержать. Он находится в отделении полиции.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Обо всем рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось еще в пятницу в магазине на Шереметьевской. Мужчина набрал алкоголя на 10 тысяч рублей и пытался его вынести, не заплатив. Его махинацию заметили, на место вызвали сотрудников правоохранительных органов, и мужчина был доставлен в отделение.

Подобный случай произошел на Таллинском шоссе – там петербуржец не стал мелочиться и набрал спиртных напитков на 20 тысяч рублей. Кассир вовремя нажал на тревожную кнопку и не дал злоумышленнику уйти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти из дома предпринимателя украли почти миллион рублей. Директор частной фирмы рассказал правоохранителям, что примерно в половину четвертого дня кто-то пробрался в его дом, расположенный в деревне Вирки, и украл 990 тысяч рублей наличными