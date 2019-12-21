Приемные дети Брэда Питта бросили его в день ролждения

Поздравить знаменитого отца приехали только младшие дети – Шайло, Нокс и Вивьен.

Известный американский актер Брэд Питт отметил день рождения 18 декабря – ему исполнилось 56 лет. Поздравить его приехали только биологические дети, а вот приемные отказали актеру во внимании.

Интернет-портал Enews пишет, что Мэддокс и Пакс приезжали к артисту, но провели с ним совсем немного времени. Они покинули дом в сопровождении телохранителя, чтобы вернуться к Джоли.

Уточняется, что Брэд Питт любит отмечать день рождения в окружении близких людей. Он принимает подарки, угощает гостей, а потом они все вместе музицируют. Источник уверяет, что для актера нет ничего важнее, чем быть рядом с семьей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Брэд Питт рассказал о проблемах с алкоголем. Он прятался в алкоголе от внутренних конфликтов и других проблем, однако в определенный момент понял, что таким образом лишь вредит себе. Это помогло актеру взять себя в руки.