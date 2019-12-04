Брэд Питт рассказал о проблемах с алкоголем

Брэд Питт рассказал о проблемах с алкоголем
Брэд Питт в 2019 году. Фото: Wikipedia

Звезда Голливуда поделился сведениями о своих непростых отношениях с алкоголем. По его словам, пьянство было попыткой «сбежать» от проблем.

Брэд Питт впервые рассказал о сложной ситуации откровенно. Актер признал, что оказывал себе «медвежью услугу». Он прятался в алкоголе от внутренних конфликтов и других проблем, однако в определенный момент понял, что таким образом лишь вредит себе. Это помогло актеру взять себя в руки.

Он поделился переживаниями в интервью Энтони Хопкинсу, который тот брал у Питта для издания Interview. Хопкинс знаком с проблемой звезды кино, в молодости он также испытывал проблемы с алкоголем, однако ему удалось победить зависимость.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Брэда Питта, самой трудной ролью в его карьере была роль астронавта в фильме «К звездам». В картине его персонаж разыскивает своего отца.

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