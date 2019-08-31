Брэд Питт рассказал о самой сложной роли в его карьере

Брэд Питт рассказал роли в фильме "К звездам". Фото: кадр из фильма "Война миров Z".

Брэд Питт рассказал роли в фильме "К звездам". Фото: кадр из фильма "Война миров Z".

Голливудский актер и продюсер Брэд Питт рассказал, что самой сложной в его карьере оказалась роль сурового и замкнутого астронавта, который ищет своего отца в фильм «К звездам».

По словам голливудской звезды, которые приводит ТАСС, эта работа стала самой трудной в его жизни. В новом фильме, режиссером которой стал Джеймс Грей, Питт исполнил главную роль, а также спродюсировал его.

Кинокритики поставили высокие оценки его профессиональной игре, а также сравнили новую ленту с фильмом Стенли Кубрика » Космическая одиссея 2001 года».

Актер добавил, что путешествие астронавта в космосе на самом деле является путешествием по его собственному миру.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Великобритании живет двойник Брэда Питта.