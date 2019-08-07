В Великобритании живет двойник Брэда Питта

В Великобритании живет двойник Брэда Питта
Фото: страница Nathan Meads в Facebook, Sputnik/Асатур Есаянц

Мужчина работает строителем, но ему на улице не дают прохода поклонники известного актера.

Об этом стало известно сегодня, 7 августа. Двойника Брэда Питта нашло издание Mirror и спросило его, какого жить, когда все вокруг принимают тебя за звезду. Мужчина рассказал, что впервые его начали «узнавать» 10 лет назад. В основном к нему подходили подростки, которые просили автограф или общее фото. Они были уверены, что перед ними тот самый Брэд Питт.

Спустя время ничего не изменилось, но строитель из Великобритании до сих пор не понимает, чем именно он похож на актера. Тем не менее, внимание «поклонников» не раздражает его – он с радостью общается с ними и даже не бреет бороду, чтобы повторить образ Брэда Питта.

Благодаря популярности в социальных сетях мужчина встретил свою девушку. Она частенько шутит, что сама не похожа на Анджелину Джоли.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что актер Валентин Гафт перенес инсульт и пока останется в больнице.

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