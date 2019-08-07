Актер Валентин Гафт перенес инсульт и пока останется в больнице

Гафту исполнится 84 года в сентябре. Фото: kremlin.ru

Гафту исполнится 84 года в сентябре. Фото: kremlin.ru

Жена артиста назвала состояние Гафта удовлетворительным.

Валентин Гафт перенес инсульт. Состояние актера стабилизировалось, но пока неясно, когда его выпишут.

Жена артиста Ольга Остроумова подтвердила РИА Новости 7 августа, что Гафт находился под присмотром врачей. Она назвала его состояние удовлетворительным.

Валентину Гафту через месяц 2 сентября исполнится 84 года. Окончил школу-студию МХАТ, играл в Московском Драматическом театре, но большую часть творческого пути провел в театре “Современник”, где впервые поставил пьесу. Активно снимается в кино, часто в роли злодеев или антигероев — например, он сыграл Воланда в экранизации романа Булгакова “Мастер и Маргарита”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что актрису Инну Чурикову выписали после падения со сцены.