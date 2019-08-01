Актрису Инну Чурикову выписали из больницы после падения со сцены

Чурикова лежала в отделении острых эндотоксикозов в НИИ Склифосовского.

В четверг 1 августа народную артистку СССР Инну Чурикову, которая ранее получила травму на сцене во время спектакля, выписали в удовлетворительном состоянии из НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в справочной службе медучреждения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Инну Чурикову госпитализировали в НИИ Склифосовского 18 июля после падения со сцены московского театра «Русская песня» во время спектакля, в результате чего сломала две реберные кости.

Коллеги и очевидцы рассказывали, что артистка споткнулась на сцене из-за недостаточного освещения, в результате чего не удержала равновесие и упала.