Ученые: активный образ жизни не всегда помогает сжигать калории

Многие эксперты советуют людям, которые хотят распрощаться с лишним весом, больше двигаться. Но, оказывается, этот совет не всегда эффективен.

Исследование проводили американские научные специалисты. Для того, чтобы понять, как распределяются энергетические траты, ученые наблюдали за 44 детей индейцев. Они много двигались и постоянно чем-то занимались, что не сильно влияло на сжигание калорий. Наблюдение за детьми, проживающими в больших городах, показали другие результаты – если они начинали заниматься спортом, им удавалось худеть. Эксперты не знают, с чем это связано – возможно, все дело в активности иммунной системы. По предварительным данным, у детей индейцев и городских детей разный уровень обмена веществ – у первых он выше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лолита удивила поклонников резким похудением. Лолита Милявская предстала перед публикой в коротком облегающем красном платье, которое подчеркивало значительно изменившиеся талию и ноги 56-летней певицы.