В США оценили русскую копию Tesla Cybertruck

Американские пользователи прокомментировали видео, на котором московские блогеры показывают копию Tesla Cybertruck, сделанную из отечественной «девятки».

Пользователи канала World of Engineering в Twitter считают, что российская реплика модели Cybertruck является такой же некрасивой, как и оригинал. А некоторые американцы даже задумались над приобретением такого русского аналога.

Ранее в Сети опубликовали видео, снятое блогерами в подмосковных Химках. Они запечатлели копию Tesla Cybertruck, собранную на основе ВАЗ-2109. Ролик опубликован на YouTube-канале «Пушка гараж».

Добавим, что электрокар Cybertruck от компании Tesla был представлен Илоном Маском 22 ноября. Серийное производство пуленепробиваемого авто запустится только через два года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Илон Маск представил миру пуленепробиваемый пикап Cybertruck.