На Доблести в ресторане произошла стрельба

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту хулиганства в ресторане в Красносельском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне ночью, 21 декабря, очевидцы позвонили в полицию и рассказали о стрельбе в ресторане в доме №9 по улице Доблести. Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские подтвердили информацию.

По записям с камер видеонаблюдения было установлено, что неизвестный мужчина ударил своего оппонента по голове рукояткой пистолета, в результате чего н непроизвольно выстрелил. Пуля задела участника конфликта.

Утром в тот же день в полицию поступило сообщение из больницы, что ночью с того адреса был госпитализирован 35-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое подростков ограбили жителя Гатчины.