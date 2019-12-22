В Петербурге школу назвали в честь космонавта Гречко

В Петербурге школу назвали в честь космонавта Гречко
Школа в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

В Московском районе Петербурга школу №525 назовут в честь советского космонавта Георгия Гречко. Соответствующее решение приняла петербургская Топонимическая комиссия.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о присвоении учебному заведению на проспекте Космонавтов имени космонавта во время проверки здания школы. Градоначальник рассказал, что школу построили на год раньше срока, поэтому ученики приступили к занятиям в новой школе уже в этом году.

Космонавт и дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко осуществил за свою карьеру три космических полета общей продолжительностью в почти 135 суток. Кроме того, на его счету есть полуторачасовой выход в открытый космос.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге появится школа имени Кержакова.

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