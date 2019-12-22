Русские не доверяют соотечественникам в Финляндии

Свежее исследование показало, что иностранные жители Финляндии больше доверяют финнам, чем своим землякам.

Как сообщает служба новостей Yle со ссылкой на исследование, проведенное несколькими финскими городами и Минюстом Финляндии, две трети уроженцев России (62%) активно следят за общественной жизнью в стране.

Кроме того, более половины (58%) опрошенных русскоязычных граждан считают международную миграцию в стране положительным явлением. А 18% россиян считают, что их цвет кожи важен для формирования идентичности. Также в исследовании говорится, что русскоязычным гражданам Финляндии важны семья и близкие, и искусство.

Помимо этого, русскоязычные граждане меньше доверяют финноязычным СМИ, чем другие языковые группы. Также они меньше остальных доверяют политикам и партийной системе. Россияне также доверяют больше финнам и шведам, чем землякам.

Согласно исследованию, в стране своим соотечественникам доверяют лишь представители сомалийской диаспоры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов предложил использовать опыт финских коллег в реконструкции библиотек Петербурга.