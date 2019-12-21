Беглов предложил использовать опыт финских коллег в реконструкции библиотек Петербурга

В этом году бывшая детская библиотека Московского района отметила 80-летие. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В этом году бывшая детская библиотека Московского района отметила 80-летие. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов с рабочим визитом посетил Библиотеку роста и карьеры, расположенную на Московском проспекте, 150.

Глава города осмотрел помещения учреждения после капитального ремонта и отметил, как меняется предназначение и смысл библиотек на сегодняшний день. По словам губернатора, после реконструкции библиотеки становятся культурным пространством, объединяющим людей всех возрастов.

«Это хороший пример того, как традиционные учреждения культуры приспосабливаются к современной реальности», — цитирует Беглова пресс-служба Смольного. Отметим, что после капитального преображения в Библиотеке роста и карьеры оборудовали зоны для дискуссий, игр и обучающих занятий, а также регулярно устраивают лекции и мастер-классы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о планах капитального ремонта Боткинской больницы, которыми поделился Беглов.