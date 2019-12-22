Пассажирский автобус перекрыл движение по Невскому и спровоцировал пробку

Днем 22 декабря автобус перекрыл половину дороги на Невском проспекте в центре Петербурга.

Как сообщили очевидцы, пассажирский автобус перегородил Невский у станции метро «Маяковская» и заблокировал три полосы движения.

В районе ДТП образовалась серьезная пробка. Другие участники движения вынуждены объезжать препятствие по «встречке».

«Автобус перегородил весь Невский проспект. Общественный транспорт встал. Кто может объезжает по встречке»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Причина ДТП пока не установлена. Возможно, автобус сломался и встал поперек дороги.

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