В Совфеде прокомментировали слова дипломата США о реакции ЕС на санкции

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Посол США в Берлине Ричард Гренелл выдает желаемое за действительное, говоря о поддержке дипломатами ряда стран Евросоюза санкций против «Северного потока —2». Об этом заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Цеков отметил, что заявления о «положительных голосах со всех сторон не соответствуют действительности», сообщает RT. По его словам, дипломаты крупных стран Евросоюза негативно относятся к санкциям США.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет государства, в который внесены санкции против «Северного потока-2». Швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством российского газопровода «Северный поток-2», приостановила работы до окончательного утверждения закона.

Поводом для этого стало письмо от американских сенаторов, направленное Allseas. В нем говорится, что в случае дальнейшего сотрудничества с Россией, компании грозит уничтожение.

Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что многие страны ЕС благодарны за эти санкции.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.