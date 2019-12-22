Мужчину госпитализировали после пожара в квартире в поселке Тельмана

Пожар удалось потушить за две минуты. Фото: Pixabay

Пожар удалось потушить за две минуты. Фото: Pixabay

В Тосненском районе Ленобласти в квартире произошел пожар. Из горевшей квартиры в поселке Тельмана госпитализировали мужчину.

Сообщение о пожаре поступило в 12:30 22 декабря. Площадь возгорания составила два кв. метра. Пожар удалось потушить за две минуты.

Как сообщает 47news, мужчину доставили в больницу с отравлением угарным газом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что второй за день пожар потушили возле метро «Елизаровская». Первыми о пожаре сообщили очевидцы в соцсетях. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного почти в два часа дня в субботу, 21 декабря.