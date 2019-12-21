Второй за день пожар потушили возле метро «Елизаровская»

Второй за день пожар потушили возле метро &#171;Елизаровская&#187;
Загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного здания. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Пожарные второй раз за день справились с огнем в жилом помещении. На этот раз загорелась трехкомнатная квартира неподалеку от метро «Елизаровская».

Первыми о происшествии рассказали очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 13:39 в субботу, 21 декабря. На вызов моментально отправились спасатели.

Выяснилось, что пожар разгорелся на кухне трехкомнатной квартиры, в результате полностью выгорела вся обстановка помещения. Пожарные ликвидировали огонь менее чем за час. К счастью, обошлось без пострадавших.

Это не первая сгоревшая кухня за сегодня. Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около полудня спасатели отправились тушить квартиру на Комендантском проспекте. Пожарным удалось справиться с огнем за 30 минут, пострадавших нет.

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