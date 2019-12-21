На Комендантском проспекте 15 спасателей за полчаса потушили горящую кухню

В Приморском районе Северной столицы спасатели тушили пожар в жилой квартире. Пожарные боролись с огнем чуть более получаса.
Все произошло сегодня утром, 21 декабря, в доме №27 на Комендантском проспекте. Соответствующий сигнал поступил дежурному в 11:56. К месту происшествия незамедлительно были направлены 15 сотрудников на трех спецмашинах.
Как сообщили в главном управлении МЧС РФ по городу, спасателям удалось справиться с огнем за 31 минуту.
В результате возгорания сильно обгорела вентиляционная вытяжка. Сведения о возможных пострадавших пока неизвестны.
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