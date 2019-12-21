В Петроградском районе бетономешалка впечатала легковушку в дом

В Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием бетономешалки. Большегруз остановил легковушку об здание.

Все произошло сегодня днем, 21 декабря, на съезде с Мало-Петровского моста. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что бетономешалка протаранила кроссовер. Передняя часть автомобиля оказалась «впечатана» в дом.

«Похоже джипчик хотел проскочить», — написал один из пользователей соцсети «ВКонтакте».

Подписчики сообщества также добавили, что участники аварии живы, однако сведения об их состоянии не приводятся. Точные причины столкновения пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о восстановлении движения на трассе «Скандинавия». Участок дороги был перекрыт из-за массового ДТП с грузовиком. В результате столкновения семи машин погибли два человека.