На «Скандинавии» восстановили движение после массового ДТП, в результате которого погибли двое

На &#171;Скандинавии&#187; восстановили движение после массового ДТП, в результате которого погибли двое
Машины тушили почти 30 спасателей. Фото: vk.com/vyborg_interesting

На трассе «Скандинавия», где произошло смертельное ДТП с семью машинами, восстановили движение. В результате произошедшего погибли два человека, загоревшиеся машины тушили почти 30 спасателей.

Серьезная авария произошла сегодня утром, 21 декабря, на 142 километре трассы «Скандинавия». Как сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, к настоящему моменту движение для транспорта стало свободным.

Около шести утра большегруз въехал в стоящие на светофоре легковушки и раскидал их по сторонам. После машины загорелись. Двое погибли, еще одна женщина пострадала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что после произошедшего к месту происшествия оперативно прибыли 27 спасателей на семи единицах спецтехники, а также сотрудники Следственного комитета РФ.

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