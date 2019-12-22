Два кроссовера столкнулись у «Жемчужной плазы»

Два кроссовера столкнулись у «Жемчужной плазы»
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 22 декабря у торгово-развлекательного комплекса «Жемчужная плаза» в Петербурге произошло ДТП с участием двух кроссоверов.

По словам очевидцев, ДТП произошло на ровном месте и усугубило пробку.

«В предновогодней суете и с максимальной концентрацией ненависти стоит район в пробках, ребята создали проблем на ровном месте перед въездом на парковку Жемчужной Плазы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru в Приморском районе Петербурга произошло дорожное происшествие с участием машины дорожной техники и легкового автомобиля каршерингового сервиса. Водитель Volkswagen Polo влетел в КамАЗ дорожной службы. 37-летний мужчина, управляющий каршерингом, получил серьезные травмы.

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