Два кроссовера столкнулись у «Жемчужной плазы»

Вечером 22 декабря у торгово-развлекательного комплекса «Жемчужная плаза» в Петербурге произошло ДТП с участием двух кроссоверов.

По словам очевидцев, ДТП произошло на ровном месте и усугубило пробку.

«В предновогодней суете и с максимальной концентрацией ненависти стоит район в пробках, ребята создали проблем на ровном месте перед въездом на парковку Жемчужной Плазы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru в Приморском районе Петербурга произошло дорожное происшествие с участием машины дорожной техники и легкового автомобиля каршерингового сервиса. Водитель Volkswagen Polo влетел в КамАЗ дорожной службы. 37-летний мужчина, управляющий каршерингом, получил серьезные травмы.