На проспекте Просвещения загорелся пункт приема одежды для нуждающихся

На проспекте Просвещения в Выборгском районе загорелся пункт приема вещей для нуждающихся.

Пожар произошел около 17 часов 22 декабря, на проспекте Просвещения, 37, корпус 1.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

Очевидцы предположили, что пункт приема одежды подожгли неизвестные.

«Подожгли банк приёма вещей от населения пр. Просвещение 37к.1», — сообщили очевидцы в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Поджигатели сидят в тепле, а тем, кому нужна одежда, замерзают из-за них», — возмущаются пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что второй за день пожар потушили возле метро «Елизаровская». Первыми о пожаре сообщили очевидцы в соцсетях. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного почти в два часа дня в субботу, 21 декабря.