Петербуржцы смогут наблюдать за падающими звездами в самую длинную ночь года

В самую длинную ночь года, с 22 на 23 декабря, петербуржцы смогут загадывать желания, поскольку в небе над Петербургом будут падать звезды.

По прогнозам метеорологов, ночь в Петербурге будет ясной, поэтому облака не помешают увидеть звездопад. Петербуржцы смогут наблюдать около десяти падающих метеоритов из созвездия Малой Медведицы в час.

За менее активными фазами звездопада можно будет наблюдать до 25 декабря, сообщается на странице московского планетария в Instagram. ⠀

Луна в самую длинную ночь появится над восточным горизонтом после 4 часов утра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь с 21 на 22 октября пройдет самый яркий звездопад, который можно наблюдать в небе только два раза в год. Метеоритный поток Ориониды достигнет пика активности. Со слов астронома Александра Якушечкина, сообщают «РИА Новости», что яркое событие осени смогут увидеть не все. Он отметил, что россияне пропустят звездопад из-за засветки Луны.