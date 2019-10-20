Луна помешает россиянам увидеть самый яркий звездопад осени

В ночь с 21 на 22 октября пройдет самый яркий звездопад, который можно наблюдать в небе только два раза в год.
Метеоритный поток Ориониды достигнет пика активности. Со слов астронома Александра Якушечкина, сообщают «РИА Новости», что яркое событие осени смогут увидеть не все. Он отметил, что россияне пропустят звездопад из-за засветки Луны.
Якушечкин предположил, что активность потока может значительно вырасти, однако это предсказать сложно.
В 2018 году осенний звездопад наблюдали в эти же даты. Тогда засветка не позволила везде увидеть его.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о плавающей в Обводном канале Луне. Она украшала город на протяжении двух недель.