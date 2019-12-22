Сотрудники полиции выясняют обстоятельства стрельбы в Калининском районе

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства стрельбы в Калининском районе
Пострадавшего увезли в больницу. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который выстрелил в своего знакомого из травматического пистолета.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 22 декабря в 19.15 в полицию поступило сообщение о стрельбе у дома 19 по улице Вавиловых. По предварительной информации, во время конфликта один мужчина выстрелил из травматического пистолета в шею другому.

Пострадавшего увезли в больницу, а стрелявший скрылся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный мужчина открыл огонь по служащим правоохранительных органов в четверг, 19 декабря, на Большой Лубянке, рядом с Зданием органов госбезопасности, которое на данный момент входит в комплекс строений Федеральной службы безопасности. По официальным данным, один из сотрудников ФСБ скончался от полученных ранений.

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