В автобусе на Вавиловых неизвестный открыл стрельбу и ранил санитара

В автобусе на Вавиловых неизвестный открыл стрельбу и ранил санитара
Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции разыскивают в Петербурге злоумышленника, который ранил в автобусе санитара.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 22 декабря около 19:15 на автобусной остановке у дома №19 по улице Вавиловых был обнаружен 18-летний санитар одной из городских больниц, с огнестрельным ранением шеи. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, он получил травму в автобусе «Волжанин» маршрута №176. Во время конфликта в него выстрелил неизвестный из травматического пистолета. Злоумышленник скрылся с места преступления. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный мужчина открыл огонь по служащим правоохранительных органов в четверг, 19 декабря, на Большой Лубянке, рядом с Зданием органов госбезопасности, которое на данный момент входит в комплекс строений Федеральной службы безопасности. По официальным данным, один из сотрудников ФСБ скончался от полученных ранений.

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