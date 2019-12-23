Пенсионера из Коммунара зарезали во время застолья

Пенсионера из Коммунара зарезали во время застолья
Мужчина скончался на месте. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Собутыльники зарезали пожилого мужчину в городе Коммунар Ленобласти. Пенсионер скончался на месте от полученных травм.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером в воскресенье, 22 декабря, очевидцы позвонили в полицию и рассказали о найденном теле 65-летнего мужчины в доме №22 по улице Школьная.

Стражи порядка нашли и задержали подозреваемых — двое безработных мужчин, 31 и 57 лет. Согласно версии правоохранителей, они ударили своего собутыльника ножом во время совместного распития алкогольных напитков. Мужчина скончался на месте преступления.

Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства. Один из подозреваемых уж имеет судимость за убийство, а второй сидел за кражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Заневском двое с веревкой и ножом оставили таксиста без денег, телефонов и с проколотыми колесами.

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Пенсионера из Коммунара зарезали во время застолья