На Лиговском проспекте две легковушки перекрыли движение

Утром 23 декабря на Лиговском проспекте произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Участники ДТП осложнили движение.

«По фото, в бочину каптюра прилетел. Каптюр видимо не предоставил преимущество, летящему слева, при повороте направо», — пишет пользователь Сети.

«Дистанцию надо соблюдать», — пишет другой комментатор.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru в Приморском районе Петербурга произошло дорожное происшествие с участием машины дорожной техники и легкового автомобиля каршерингового сервиса. Водитель Volkswagen Polo влетел в КамАЗ дорожной службы. 37-летний мужчина, управляющий каршерингом, получил серьезные травмы.