Три машины не поделили дорогу на Октябрьской набережной

Утром 23 декабря на пересечении Октябрьской набережной и улицы Крыленко произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Водители трех машин не поделили дорогу. В результате чего произошло ДТП.

«На Пересечении Крыленко и Октябрьской набережной столкнулись три автомобиля», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и медики на реанимобиле. ДТП осложнило движение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщалось о том, что в Приморском районе Петербурга произошло дорожное происшествие с участием машины дорожной техники и легкового автомобиля каршерингового сервиса. Водитель Volkswagen Polo влетел в КамАЗ дорожной службы. 37-летний мужчина, управляющий каршерингом, получил серьезные травмы.