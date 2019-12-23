«Газпрому» посоветовали зарегистрировать в Калининграде фирму для завершения строительства «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Для завершения строительства «Северного потока — 2» «Газпрому» посоветовали зарегистрировать фирму в Калининградской области. Таким советом поделился эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачёв.

По его мнению, Россия может достроить «Северный поток — 2″без помощи зарубежных подрядчиков. Американские санкции могут повлиять только на сроки завершения работ.

«Я бы на месте «Газпрома» учредил фирму, с юрисдикцией где-нибудь в Калининграде, выкупил на время судно-трубоукладчик, нанял экипаж и завершил строительство», — отметил эксперт, сообщают «Известия».

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет государства, в который внесены санкции против «Северного потока-2». Швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством российского газопровода «Северный поток-2», приостановила работы до окончательного утверждения закона.

Поводом для этого стало письмо от американских сенаторов, направленное Allseas. В нем говорится, что в случае дальнейшего сотрудничества с Россией, компании грозит уничтожение.

Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что многие страны ЕС благодарны за эти санкции.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.